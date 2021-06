Homem é preso após assalto em mercearia no bairro Volta Grande II

Um homem, de 42 anos, foi preso por policiais militares na noite de quarta-feira, após assaltar uma mercearia, no bairro Volta Grande III, em Volta Redonda.

De posse de informações, os policiais militares conseguiram prender o suspeito em um bar localizado na Rua Bela Vista, no Morro da Caviana, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O suspeito do assalto foi reconhecido pela dona do estabelecimento, de 68 anos. Segundo os agentes, o suspeito levou o dinheiro do caixa, além de cartões de débito e crédito da vítima e de outra mulher. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado.