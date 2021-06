Carro é atingido por trem no Centro de Barra Mansa

Um carro foi atingido por um trem na tarde desta quinta-feira, na passagem de nível da Rua Duque de Caxias, no Centro de Barra Mansa. Segundo a Guarda Municipal, a condutora do veículo estava com os vidros fechados e não escutou a sinalização.

Ao ser atingido o carro foi arremessado de lado e a lateral ficou avariada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local do acidente. A mulher, muito nervosa, foi atendida no local e não ficou ferida. O local ficou interditado pela MRS Logistica.

Este foi o segundo acidente ocorrido em menos de 24 horas no local. Foto: Redes sociais