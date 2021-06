Agentes de segurança recebem moção de aplausos oferecida pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado pelo sucesso nas investigações do caso Henry

O sucesso na resolução do caso do menino Henry, agredido e morto pelo padrasto, rendeu homenagens aos agentes de segurança envolvidos na investigação do caso. A moção de aplausos foi uma indicação do deputado federal Delegado Antonio Furtado, aprovada por unanimidade na Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, e entregue, hoje (17/06), no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro.

– O que a polícia faz de melhor é descobrir a verdade. A cada caso resolvido, a sensação do dever cumprido. A população tem um clamor por justiça, que nesse episódio, foi ouvido. Esse foi um trabalho em conjunto dos profissionais de segurança pública e das autoridades que merece ser parabenizado. O trabalho técnico foi aprimorado com a aquisição de softwares modernos que possibilitaram a recuperação de mensagens. Essa homenagem é mais que merecida – destacou o deputado.

A moção de aplausos foi entregue a 45 pessoas que tiveram participação direta para a resolução do crime. Foram destinados a autoridades, como o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e o Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, além de delegados, inspetores, investigadores e peritos.

– Esse é um momento de homenagem que vem para marcar o novo momento da polícia civil do Rio de Janeiro. Queremos que o cidadão sinta que qualquer crime será elucidado para acabar com a sensação de impunidade. Parabéns a todos que trabalharam nesse caso. Fico cheio de orgulho de ver os crimes dos mais simples ao mais complexos serem resolvidos – agradeceu pela homenagem o governador.

Além de homenagear os profissionais que participaram das investigações, o reconhecimento é uma maneira de apresentar para a população a importância do trabalho desenvolvido pelos agentes de segurança pública, com a punição de quem comete crime, independente de quem o comete.

– Fica aqui o nosso agradecimento por enxergar a importância do trabalho que desenvolvemos. Todos os dias enfrentamos diversos desafios para trazer segurança para a população. Essa investigação foi um exemplo de cooperação entre perícia e investigadores. Todos com sua importância. O nosso agradecimento por essa homenagem. Nós nos sentimos muito reconfortados com esse reconhecimento – falou Denise Rivera, assessora técnica especial da Polícia Científica do Estado do Rio de Janeiro.

Homenageados com a moção

Claudio Castro – Governador do Rio de Janeiro

Dr. Allan Turnowski – Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro

Dr. Antenor Lopes Martins Junior – Diretor geral do Departamento de Polícia da Capital

Delegados

Dr Edson Henrique Damasceno

Dra Ana Carolina Lemos Medeiros Caldas

Inspetores

Raquel Da Costa Pinheiro

Angela Ignacio

Aida de Fatima Jacob Baptista de Souza

Luis Eduardo Alves de Souza

Ricardo Souza Rezende

Rodrigo dos Santos Melo

Cleinadel Franklin Nascimento da Silva

Fabio Luis Ferreira Teixeira

Renata Pimentel

Frederico Antunes Brenand Ongaratto

Adriana Escobar

Roberta Ramos Nobrega

Elizabete Sousa Mustrange De Carvalho

Mendel Naschpitz

Bruno César Santos

Rafael Lima Andrade

Thiago Alberto Amaro

Papiloscopista

Marcio Roberto Blunk Santos

Investigadores

Gustavo Jorge Monteiro Miguel

Tatiana Carla Marques

Oficial De Cartório

Fabiano De Andrade Albuquerque

Peritos

Cinthia Sales Malta Furtado – Assistente Especial

Lui Tsun Yaei – Perito Criminal – Vice Diretor

Leonardo Huber Tauil – Perito Legista

Leandro Ribeiro Pinto – Perito Criminal

Fabio Freire Ferreira – Perito Criminal

Denise Gonçalves De Moraes – Perita Criminal

Denis Guimarães – Perito Criminal

Danilo Caio Marcucci Marques – Perito Criminal

Aulos Rafael Dutra De Sousa – Perito Criminal

Amaro Moreira Coelho Junior – Perito Criminal

Gabriela Graça Suares Pinto – Perita Legista

Alex Pereira de Sousa – Perito Criminal

Vinicius Trindade Gonzales Dias – Perito Criminal

Shirley Ribeiro Farias – Perita Criminal

Rafael da Silva Batista – Perito Criminal – Subchefe De Serviço De Pericias de Informática

Monica Martins Vasconcellos – Perita Criminal – Diretora do IML

Monica Dias Garcia Penteado – Perita Criminal – Chefe de Serviço de Pericias deInformática

Marcos Paulo Salles Machado – Perito Legista Vice Diretor do IML

Marcelo Dos Santos Aleksandravicius – Perito Criminal

Suély Zonta/Assessoria de Imprensa