Casa lotérica é assaltada no bairro de Fátima

Nesta terça-feira, 16, uma casa lotérica foi assaltada no bairro de Fátima, na região do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Segundo a Policia Militar, uma equipe que estava em patrulhamento pela localidade foi acionada, mas, quando chegou ao estabelecimento, os suspeitos já tinham efetuado o crime e fugido.

O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Barra do Piraí, que passa a investigar. Uma fonte revelou exclusivamente para a nossa reportagem que aproximadamente R$ 100 mil foram levados do local, informação não confirmada pela polícia que não divulgou valores e confirmou que os assaltantes seguem foragidos.