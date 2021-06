A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou na tarde desta quinta-feira, por volta das 15 horas, o corpo de um homem, do sexo masculino, aparentando ter 50 anos, no km 261, da BR-393 (Ro0dovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

O homem, de cor clara, tinha ao seu lado uma bolsa vermelha e não portava documentos. O homem trajava calça e blusa cinzas. O corpo foi periciado e removido pelo Corpo de Bombeiros para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços.