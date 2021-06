Cardápio tinha bolo de fubá, paçoca, milho cozido, gelatina, pipoca e broa; tudo feito sem açúcar, conservantes, sal ou óleo

Os animais do Zoológico de Volta Redonda receberam nesta terça-feira, dia 15, uma alimentação diferente da tradicional. O cardápio foi inspirado em comidas típicas de festas juninas. O Arraiá contou com bolo de fubá, paçoca, milho cozido, limão, gelatina e pipoca foram introduzidas à refeição do dia. Tudo preparado sem açúcar, conservante, sal ou óleo.

De acordo com o coordenador do Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira, esse tipo de alimentação mais calórica é introduzida na dieta dos animais no inverno. A direção do Zoo lembra que os animais chegam à unidade depois de terem sido apreendidos em situação de maus tratos ou capturados. Só permanecem no Zoo aqueles que não podem retornar ao habitat natural.

“Normalmente neste período de inverno servimos milho, pinhão e amendoim. Esse ano aproveitamos para fazer uma alimentação mais calórica em uma apresentação diferente. Como no mês de junho acontecem as festas juninas, resolvemos servir essas comidas típicas para os animais”, disse Jadiel.

O coordenador destaca que o cardápio varia para atender as necessidades dos animais em cada estação do ano. No verão, por exemplo, são utilizados picolés para hidratar e refrescar os animais.

Visitação

As visitas ao Zoológico Municipal de Volta Redonda seguem agendadas com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register.

A medida visa garantir o distanciamento social entre as pessoas por prevenção à Covid-19. A capacidade diária de visitantes é de 300 pessoas pela manhã e 300 à tarde. Para este sábado e domingo, dias 19 e 20, ainda há vagas.

O zoológico está aberto de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h, sendo o horário entre 12h e 13h reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.