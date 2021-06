Polícia Militar prende dois suspeitos de roubo em Resende

Agentes do 37º BPM prenderam na quarta-feira, por volta das 16h05min, dois suspeitos, de 18 anos, que tinham acabado de roubar uma mulher, de 26 anos, na Rua Cadete Edson, nas proximidades do Hospital Samer, no bairro Montese, em Resende.

Os agentes foram acionados e conseguiram prender os dois caminhando pela linha férrea. Com eles foram apreendidos um aparelho celular Samsung e um simulacro de pistola utilizado no roubo. O celular foi reconhecido pela vítima do assalto. Levados para a Delegacia de Polícia, de Resende, o delegado Michel Floroschk determinou a prisão dos suspeitos.