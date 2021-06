Policiais apreendem drogas com suspeito em Ipiabas

Agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar, de Barra do Piraí receberam uma informação no final da tarde de quarta-feira, por volta das 17h20min, sobre suspeitos que estariam consumindo e praticando o tráfico de drogas, na Vila do Padre, no bairro Vila Pegas, em Ipiabas, Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local onde flagraram os suspeitos com uma bolsa branca. Em seu interior havia seis tambores e um pino menor com as drogas. Os agentes apreenderam as drogas e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.