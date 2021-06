Prefeitura de Barra Mansa recupera o piso do Parque Centenário

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana, deu continuidade nesta quinta-feira, 17, na obra de recuperação do piso do Parque Centenário, o Jardim das Preguiças, no Centro. O objetivo, além de melhorar a estrutura, é fazer com que as pessoas que praticam esporte no local se sintam mais confortáveis e seguras com um piso mais novo.

De acordo com o coordenador de Esporte da prefeitura, Elias da Corbama, o serviço será fundamental para a intensificação da prática esportiva na localidade. “O parque é famoso por oferecer um belo espaço para as pessoas se distraírem, mas principalmente para praticarem corrida e caminhada. Com este serviço, a população poderá voltar a frequentar o jardim com mais segurança”, revelou.