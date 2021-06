Smac entrega obras de revitalização do Abrigo Municipal Seu Nadim

Unidade tem capacidade de atendimento para 25 pessoas em situação de rua; acolhimento é provisório por um período de seis meses a um ano

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) entregou na manhã desta quinta-feira, dia 17, a revitalização do Serviço de Acolhimento Institucional Abrigo Municipal Seu Nadim. O espaço, destinado ao atendimento à população em situação de rua, tem capacidade para moradia de 25 pessoas, sendo 20 homens e cinco mulheres. Porém, atualmente, 16 pessoas recebem atendimento na unidade. A realização da reforma era necessária por causa do estado precário em que se encontravam as instalações, segundo explicou a diretora do Departamento de Proteção Especial Social, Denise Alves.

“O Abrigo estava em péssimas condições e, com as obras, ele recebeu melhorias em todos os ambientes, reordenamento das camas e para cada usuário será disponibilizado um armário”, contou Denise, lembrando que o Abrigo foi idealizado há 21 anos pelo prefeito Antonio Francisco Neto.

“Temos o comprometimento com a população de rua e este abrigo dá dignidade para quem está aqui. E devolver este espaço da forma como estamos entregando nos dá muita satisfação. O nosso trabalho é para de fato ressocializar, refazer toda a história de vida destas pessoas, para terem emprego e uma forma justa e honesta de viver”, disse Denise.

O promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva de Volta Redonda, Leonardo Kataoka, compareceu a cerimônia e disse, que embora não conheça a história dos usuários, acredita no potencial de cada um. “Acredito que vocês podem fazer jus ao que está escrito nesta camisa Superação”, disse ele, referindo ao projeto instituído no Abrigo, que gera oportunidade de trabalho para os usuários.

“Não consigo imaginar as situações nas quais sofreram preconceito, violência e desesperança. E, acredito na capacidade de superação. Aqui há uma série de mãos oferecendo ajuda e oportunidades. Tenho certeza que voltarão ao mercado de trabalho, conseguir uma casa e voltar a ter uma vida digna. Fico satisfeito em ver como a secretaria de Ação Comunitária investiu na melhoria da qualidade de vida de vocês”, acrescentou o promotor.

O nome da unidade é uma homenagem ao pai do prefeito Antonio Francisco Neto e do secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, que, fazia o trabalho social de cuidados com a população em situação de rua. “O que fazemos hoje aqui com vocês, usuários, meu pai fazia sozinho, andava pela rua e quando encontrava uma pessoa em situação de rua, levava para um abrigo que ficava debaixo da minha casa. E poder oferecer esta ajuda a vocês é muito gratificante”, lembrou o secretário Munir, destacando a presença do seu irmão, Marco Antônio Francisco e da neta do Seu Nadim, Andresa Francisco.

Ainda em discurso, Munir lembrou que ao sair da prefeitura em 2016, deixou um importante legado na assistência social da cidade. “Tínhamos uma das melhores redes do Brasil e aqui no Abrigo Seu Nadim só havia quatro pessoas trabalhando, mas a culpa não é da equipe e sim da gestão passada”, afirmou.

“E hoje estamos reconstruindo este trabalho. Vamos voltar a ser referência na assistência social. Isso será possível porque temos o apoio irrestrito do prefeito Neto, da Câmara Municipal, da nossa equipe e o apoio da população que acredita no nosso trabalho”, destacou o secretário Munir.

A cerimônia contou ainda com a presença da coordenadora do Abrigo, Andréia Sargento, dos vereadores Hallison Vitorino e Cacau da Padaria, presidente da Associação de Moradores dos bairros Aterrado e Nossa Senhora das Graças, Walmir Batista, a presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, Kátia Silvério e a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Beth Mello.

Usuários do Abrigo destacam apoio recebido

Dario de Freitas, 57 anos, estava em situação de rua. Antes, morava com uma irmã, mas a casa era pequena e ficou sem emprego. Sem renda, moradia e dependente químico, passou a viver por um tempo na rua. Mas hoje é um dos “moradores” do Abrigo Seu Nadim.

“Recebi o atendimento pelo Centro Pop (Centro de Referência Especializado para população em situação de rua Uhady Nars) e hoje moro no Abrigo. Estou no projeto Superação há três meses e faço limpeza e jardinagem nos Cras. Estou até juntando um dinheirinho”, contou.

Jocimar Gentil Fortes, 45 anos, viveu por nove anos na rua. Os pais faleceram e ele ficou sem condições de se manter. “A vida da rua é muito ruim, mas agora estou vivendo melhor. Estou no projeto Superação e graças a Deus está bem melhor”, afirmou ele.

Usuário há cinco anos do Abrigo, José Estevão Filho, o Baianinho, 55 anos, também é participante do projeto Superação. Ele é atendido pelo abrigo, mas não mora no local. Ele fica durante o dia na instituição participa das oficinas e com o salário do projeto ele paga o aluguel de uma casa. “A vida na rua é muito difícil, mas com o apoio que tenho, estou muito feliz”, declarou ele.

Baianinho estava irradiante durante a inauguração, pois encontrou a família que não tinha noticias há mais de 40 anos. “Sempre tentei contato, mas não conseguia saber nada deles. E, neste sábado, tive a melhor notícia da minha vida, pois reencontrei minha mãe, dona Socorro e meus 16 irmãos que moram na cidade de Belém, na Paraíba”, disse ele, que deseja visitar os parentes.

“A minha mãe também está feliz e quer me encontrar”, disse ele, falando emocionado o tempo todo pela descoberta da família. Ele foi informado pela direção do Abrigo que terá ajuda para custear a passagem e poder visitar seus familiares.

Atendimentos e serviços do Abrigo Seu Nadim

O Abrigo Municipal Seu Nadim oferece cinco refeições diárias aos usuários. Eles também têm oficinas de leitura, culinária, educação física, trabalhos manuais, grupos de convivência e palestras temáticas sobre assuntos ligados à higiene pessoal, comportamento e doenças. A equipe de atendimento é formada por uma coordenadora, nove cuidadores, educador social, psicóloga, duas assistentes sociais, educador físico, instrutora de artes, auxiliar administrativo e um cuidador de saúde.

Os usuários também podem participar do Projeto Superação. Eles realizam várias atividades como, por exemplo, jardinagem. Tem como uma das condições frequentar o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) e recebem valor mensal pela realização da atividade. Para ser aceito, no abrigo, o usuário é avaliado por psicólogo e assistente social do Centro Pop. Somente após esta análise, ele passa a morar no Abrigo.

Para receber o atendimento, os usuários têm que cumprir protocolos de prevenção à Covid-19. Todos devem estar vacinados contra a doença e são submetidos a testes RT-PCR (swab) e IGC-IGM, além disso, precisam tirar um raio-x do pulmão. O cuidado em saúde também requer a realização de exames periódicos e atendimento no Caps da Secretaria Municipal de Saúde.

O Abrigo Seu Nadim funciona como um serviço social integrado à rede de assistência social de Volta Redonda. O acolhimento é provisório, por um período de seis meses a um ano. Contudo, o objetivo do serviço é oferecer cidadania, dignidade e a possibilidade de reintegração à sociedade e à família. A instituição funciona na Rua 560, s/nº, no bairro Nossa Senhora das Graças. O telefone para contato é (24) 3347-7178.