Policiais rodoviários federais (PRF) receberam uma informação na noite de quinta-feira, por volta das 23h50min, de um caminhoneiro sobre um adolescente, de 15 anos, que estava caminhando pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Piraí.

Durante abordagem, o adolescente alegou tinha saído de Niterói (RJ) e que estava caminhando para a cidade de Resende, para ver uma tia “de consideração”. Ele mostrou supostas declarações digitadas e impressas com assinaturas, que segundo ele, seriam dos pais. Na declaração havia também o telefone para contato.

Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), menor de 16 anos, somente pode viajar desacompanhados com autorização Judicial. Segundo os agentes, o adolescente se encontrava em situação de vulnerabilidade, pois estava sozinho à noite perambulando pela rodovia, tentando conseguir carona. O adolescente foi encaminhado pela PRF a abrigo de Piraí, sob orientação do Conselho Tutelar.

LEI

O objetivo da Lei 13.812 é combater o tráfico de pessoas, por isso o aumento da idade mínima. Não será necessária autorização judicial nos casos em que menores de 16 anos estejam acompanhados de pais, avós, bisavós e tios, desde que as relações sejam comprovadas por documento oficial. Para o caso de algum terceiro, o responsável pode autorizar por meio de autenticação em cartório.