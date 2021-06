CSN abre vagas para o Programa Capacitar especial para mulheres e PcDs

Os candidatos poderão optar pelo curso de Operador de Processos Siderúrgicos ou Operador Ferroviário

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com as inscrições abertas para o Programa Capacitar especial para mulheres e para pessoas com necessidades especiais (PcDs). O programa tem o objetivo de promover a formação e qualificação de mulheres e PcDs por meio de cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente.

No total, são disponibilizadas mais de 200 vagas para os cursos de Operador de Processo Siderúrgicos e Operador Ferroviário. Ao longo de todo o curso, os participantes serão capacitados para atuar nas áreas operacional e ferroviária da empresa.

O processo seletivo será online, respeitando todas as restrições contra a Covid-19. A capacitação será ministrada em parceria com o SENAI e os aprovados, após o término do programa, poderão ser contratados pela Companhia.

Para participar da seleção é necessário ter no mínimo 18 anos e ser mulher ou PcD com ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de junho no site www.csn.com.br/oportunidades.