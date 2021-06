A área da saúde já recebeu quase R$800 mil e novos investimentos em cultura e para garantir a segurança serão realizados

Com uma agenda extensa em Agra dos Reis, o deputado federal Delegado Antonio Furtado dedicou a sexta-feira (18/06) para percorrer a Costa Verde. Além de verificar os investimentos que já foram realizados na cidade, também aproveitou para verificar as necessidades de áreas como a segurança e a cultura para que novos recursos possam ser destinados e atenda as principais problemas da população.

– Como deputado federal, tenho buscado trazer recursos para todos os municípios do Estado, principalmente para os da nossa região, como a Costa Verde. Investimos na saúde para que a população possa ter melhor atendimento nos hospitais e agora sabemos que existem outras áreas que precisam de atenção – declarou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Os cerca de R$800 mil investidos na saúde foram para a aquisição de diversos aparelhos para os hospitais de Angra, entre eles raio-X digital, eletrocardiógrafo, incubadoras e detector fetal. Agora, a atenção está voltada para conseguir melhorias para a Delegacia Especializada da Mulher (Deam) e para a segurança.

– É muito bom quando temos um deputado que está atento as nossas necessidades e disposto a contribuir. Listamos os principais problemas da Deam hoje e, prontamente, o deputado se comprometeu a encontrar uma forma de melhorar nossa estrutura – explicou a delegada da Deam, Carla Ferrão, em conversa com o parlamentar.

A cultura foi outro tema das conversas em Angra dos Reis. O projeto Lonas Culturais foi apresentado durante a conversa com o secretário de Cultura, Andrei Lara, que tem a expectativa de estender a exibição de filmes nacionais nos distritos da cidade.

– A cultura é o alimento da alma. As pessoas precisam de música, teatro, dança. Quero estabelecer parcerias que possam dar condições desses projetos acontecerem em Angra. Vou fazer o possível para que o "Lonas Culturais" seja realidade nos distritos – afirmou o parlamentar.