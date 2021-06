Homem é espancado em Barra do Piraí

Um homem, de 26 anos, foi espancado na tarde de quinta-feira, na Rua Vereador Sebastião de Carvalho, no bairro Areal, em Barra do Piraí. A vítima foi socorrida em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel, de Urgência) e levada UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Após os primeiros socorros, o homem teria sido encaminhado para a Santa Casa de Barra do Piraí.

A vítima foi agredida a socos por pessoas não identificadas. Ele teria também sido agredido com uma pedrada. O motivo, ainda não confirmado, teria sido o assédio a uma mulher.

O rapaz sofreu ferimentos no rosto e no tórax. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.