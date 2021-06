Polícia Civil prende homem acusado de tripla tentativa de homicídio

Crimes ocorreram em Barra do Piraí

Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí prenderam no final da tarde desta sexta-feira, um homem suspeito de atirar dentro de um bar, ferindo três pessoas, no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí.

Os crimes ocorreram no início do mês de maio, onde duas mulheres e um homem ficaram feridos. O local estava lotado, inclusive com crianças e por sorte não houve uma tragédia.



O suspeito foi preso no bairro Asa Branca, Barra do Piraí. Segundo o delegado Rodolfo Atala, a prisão é resultado de uma força tarefa realizada na cidade a fim de prender autores de homicídio. “A 88ª DP realiza um trabalho no sentido de combater e reprimir a violência em Barra do Piraí”, disse Atala.