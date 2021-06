Policiais militares do GAT e do Serviço Reservado do 28º BPM prenderam nesta sexta-feira, sete homens suspeitos de tráfico de drogas, numa área de mata do bairro Três Poços, em Volta Redonda.

A informação dava conta que suspeitos estavam embalando drogas. Os agentes chegaram e fizeram o cerco e conseguiram prender os suspeitos. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Foram apreendidos um rádio transmissor, um celular, entorpecentes e material para embalar drogas.