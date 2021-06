Um policial militar de folga trocou tiros com um criminoso que roubou, na segunda-feira (14) o Honda Hrv de uma mulher de 36 anos em Volta Redonda. O veículo estava estacionado na Estrada Lateral, no bairro Santo Agostinho, e foi localizado pelo PM na quarta-feira (16), mas somente nesta sexta-feira (18) que foi comunicado ao Informa Cidade. O carro LTE-8186, roubado no Bela Vista, foi recuperado e devolvido à dona.

Segundo o registro de recuperação do veículo, o policial estava indo visitar um amigo quando viu que o carro estava mal estacionado na rua e resolveu verificar a placa. Durante as pesquisas, descobriu que se tratava de um veículo roubado. Enquanto o policial fazia contato com o Cisp (Centro de Inteligência e Segurança Pública), um Celta passou ao seu lado e, logo em seguida, três homens andaram até ele, sendo que um deles sacou a arma que portava e atirou contra o militar, que revidou, atirando duas vezes com sua pistola calibre .40 em direção ao criminoso. A ocorrência não informou se alguém ficou ferido durante o confronto.

O roubo

A vítima estava com o namorado no carro passando pela Rua 19-B, no bairro Bela Vista, por volta das 23 horas, quando dois homens desembarcaram de um Celta estacionado e um deles bateu com a arma de fogo no vidro gritando “desce, desce, desce”. Ela e o namorado desceram e entregaram o carro ao criminoso, que, assim como o seu comparsa, usava uma touca ninja. Enquanto um levou o carro da vítima, o outro fugia com o Celta. Dentro do carro havia a CNH da vítima, identidade e o celular do namorado. Felipe Cury