Deste total, 3 mil doses são da Pfizer e 960 da CoronaVac. Com isso, na segunda-feira, 21, será aberta vacinação para pessoas com 55 anos ou mais. A vacinação ocorrerá a partir desta segunda-feira, nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF), exceto dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Volta Grande e Vila Mury, a partir das 8 horas.

Também nesta segunda-feira, a Prefeitura de Volta Redonda vai em busca de uma nova reposição do estoque, assim como ocorreu na semana passada. O objetivo é conseguir baixar ainda mais a idade do público-alvo, bem como completar o processo de imunização de mais pessoas com aplicações de segundas doses.

Além disso, a Prefeitura de Volta Redonda já mostrou por diversas vezes ter capacidade técnica para vacinar mais de seis mil pessoas em um só dia. Infelizmente, esse potencial não está sendo explorado em sua plenitude pela falta de mais doses.

A Prefeitura de Volta Redonda tem sido criteriosa ao anunciar a abertura de novos públicos alvos para a vacinação. Isso só ocorre quando uma faixa etária atinge níveis minimamente satisfatórios de pessoas imunizadas. Com isso, Volta Redonda tem hoje um grande potencial de vacinação e uma cobertura vacinal comprovadamente acima da média. Foto: Jacy Coimbra