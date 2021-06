Um homem, de 34 anos, foi preso na noite desta sexta-feira, no interior de uma loja que fica localizada na Rua Marcondes Godoy, no bairro Montese, em Resende.

O suspeito foi flagrado por câmeras de monitoramento dentro do estabelecimento comercial. Policiais militares foram acionados e depararam com as portas da frente e do fundo arrombadas.

Os policiais fizeram um cerco e flagraram o suspeito escondido atrás de vários pneus. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Resende.