Jovem é preso por tráfico de drogas, em Barra do Piraí

Policiais militares prenderam na quinta-feira, por volta das 11h40min, depois de uma denúncia anônima, um jovem, de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas, na Rua 2, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Uma denúncia informava que dois suspeitos estavam no acesso ao bairro Boa Sorte. Os agentes foram até o local onde apreenderam os suspeitos com 106 pinos de de cocaína, 53 tiras de maconha e um rádio transmissor Boafeng. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia. O jovem de 21 anos, ficou preso. O jovem de 18 anos, foi ouvido e liberado como testemunha.