Polícia Militar apreende suspeito com drogas no bairro Santa Rosa

Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com dois suspeitos de tráfico de drogas no final da manhã de sexta-feira, por volta das 11h30min, na Rua São Francisco, no bairro de Fátima, em Porto Real.

Durante abordagem os agentes apreenderam sete unidades de maconha com um jovem, de 19 anos. Com um homem, de 28 anos, os agentes apreenderam R$ 180. Ele chegou a oferecer R$ 3mil para não ser levado para não ser levado para Delegacia de Polícia, de Porto Real.

Ele recebeu voz de prisão por tentativa de corrupção e permaneceu preso. O jovem foi ouvido e liberado em seguida.