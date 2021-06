Barra Mansa vacina mulheres de 53 anos nesta segunda-feira

A prefeitura de Barra Mansa irá vacinar nesta segunda-feira (21) as mulheres de 53 anos nascidas de janeiro a junho. A imunização ocorre de no Teatro do Parque da Cidade, de 8h às 16h.

Segundo o governo municipal, de 8h às 12h serão vacinadas as mulheres nascidas de janeiro a março, enquanto de 12h às 16h serão vacinadas as nascidas de abril a junho. A imunização deste público ocorre à pé. Já aqueles que estão com a segunda dose agendada para segunda-feira (21) serão vacinados em drive-thru.

É indispensável a apresentação do RG, CPF, e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração do posto de saúde.