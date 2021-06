Hemonúcleo de Barra Mansa realiza Arraiá Solidário

Doadores serão recebidos com decoração e comidas típicas

Visando atrair os doadores voluntários no período do inverno, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realiza a partir desta segunda-feira (21) o Arraiá Solidário do Hemonúcleo. A ação acontece anualmente e visa criar um ambiente mais acolhedor, com decoração e comidas típicas para os participantes.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, destacou a importância da iniciativa. “O Arraiá Solidário tem como objetivo aumentar o número de doadores para manter abastecido o nosso banco de sangue neste período de inverno, onde as doações caem proporcionalmente com a chegada do frio. O estoque baixo compromete a qualidade do atendimento médico”.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menor de idade só pode doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 kg, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, no Centro, anexo à Santa Casa de Misericórdia. A coleta de sangue pode ser feita das 7h às 11h.