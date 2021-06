Homem tenta fugir da PM, mas acaba preso na Dutra, em Piraí

Um homem de 31 anos foi preso com um revólver calibre 38 com seis munições no sábado (19), no km 249 da Via Dutra, no distrito de Arrozal, em Piraí.

De acordo com a Polícia Militar, ele estava em um carro e ao avistar a viatura, fugiu. O suspeito estava com outro homem, de 47 anos, no veículo. Eles foram abordados em frente a empresa Carta Fabril.

Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram a arma debaixo do banco do motorista. O suspeito alegou que estava andando armado por estar recebendo ameaças. Os dois foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde o suspeito foi autuado por porte de arma. O outro foi ouvido como testemunha e liberado.

Já em Barra do Piraí, um jovem de 21 anos foi conduzido à delegacia por suspeita de tráfico de drogas. O fato também ocorreu no sábado, na Rua Isac Marcondes Neto, no Parque São Joaquim. Segundo a PM, ele foi flagrado vendendo drogas e tentou fugir dos agentes, mas foi alcançado. Perto dele, os policiais encontraram uma bolsa contendo 30 pinos de cocaína. (Foto: Polícia Militar)