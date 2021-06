Uma mulher que conduzia um Volkswagen Gol, perdeu o controle do veículo na noite de sábado e bateu em dois carros, um Fusca e um Fiat Prêmio, que estavam estacionados na Avenida do Contorno, no Jardim Valença, em Valença.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros a mulher teve ferimentos leves, sendo conduzida para o Pronto Socorro do hospital Escola. Imagens: Sandro Barra