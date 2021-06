PM prende dois por tráfico em Pinheiral

Um jovem de 21 anos foi preso no sábado (19) por suspeita de tráfico de drogas em Pinheiral. A ação aconteceu na Rua Sebastião Rodrigues, no bairro Palmeiras.

Segundo a Polícia Militar, com ele foram apreendidos 18 pinos de cocaína e 10 sacolés de maconha. Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, juntamente com um usuário, que foi liberado em seguida.

Ainda em Pinheiral, um homem de 31 anos foi preso com 16 pinos de cocaína, um celular e R$ 16 em espécie. A ação também ocorreu no sábado, mas na Rua Francisco Abreu, no bairro Cruzeiro. (Foto: PM/Divulgação)