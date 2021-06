Um suspeito de roubar o carro de uma mulher na última segunda-feira (14), no bairro Bela Vista, em Volta Redonda, foi detido com 150 pinos de cocaína na manhã deste domingo (20) em Volta Redonda. A ação ocorreu no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local averiguar denúncia de que o suspeito e outra pessoa participaram do assalto que resultou no roubo do Honda HRV. Na ocasião do crime, a vítima estava com o namorado quando foi abordada por dois criminosos, sendo que um deles armado obrigou que a mulher entregasse o veículo. O carro foi recuperado na quarta-feira (16), na Rua Lateral, também no Santo Agostinho, por um policial de folga, que chegou a trocar tiros com o autor do roubo.

De acordo com a PM, neste domingo, somente o suspeito estava na residência. O outro não foi encontrado. Na casa, os agentes encontraram além da cocaína, dois frascos de loló e apreenderam dois celulares. Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência estava sendo registrada no momento desta publicação.

Ainda no Morro da Conquista, também neste domingo, um suspeito foi flagrado com uma bolsa contendo 40 pinos de cocaína e R$ 15 em espécie. Ele ficou preso e foi levado para a delegacia. (Foto: PM/Divulgação)