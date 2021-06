A Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda está preparando a criação de um centro de oportunidades para jovens. O espaço, que receberá o nome de Centro Oportunizar, ficará na Rua 25, Vila Santa Cecília e fará atendimentos a adolescentes e jovens adultos, entre 15 e 29 anos. O objetivo é prepará-los para ingressarem no mercado de trabalho. Além da coordenadoria, estarão envolvidas neste projeto as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) e Ação Comunitária (Smac). Com a preparação bem avançada, a inauguração entrará no calendário de eventos do aniversário de Volta Redonda, comemorado no dia 17 de julho.

Segundo a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, a intenção é preparar o jovem para encontrar uma oportunidade de emprego. “Faremos o atendimento do público através de estações de desenvolvimento e preparação com o jovem. Vamos ensinar a eles como se preparar, se desenvolver e buscar uma oportunidade, por meio da elaboração de currículo, criação de um e-mail e rede social profissional, divulgação sobre o que é e como funcionam e quais as empresas que abrem editais para a Lei da Aprendizagem”, disse Larissa, ressaltando que haverá tutoriais para facilitar na busca por oportunidades de trabalho.

“Vamos ter vídeos explicativos sobre documentações necessárias, de como se comportar em uma entrevista de emprego e onde buscar as vagas de Jovem Aprendiz. Muitos jovens não têm noção do que é o ingresso no mercado de trabalho e neste Centro ele terá instruções do que precisa saber. A ideia é o jovem saia do Centro Oportunizar com um currículo pronto e mais preparado. Ele sairá com este encaminhamento e deixará um currículo também conosco. Além disso, terá acesso a dinâmicas voltadas ao desenvolvimento de aptidões e perfil profissional com material de apoio, que será desenvolvido por universidades parceiras”, exemplificou a coordenadora.

Ela afirmou que o Centro também estará atuando em conjunto com o Programa de Erradicação do Trabalho Infanto-Juvenil (PETI- SMAC). “Através do Comitê Governamental de Políticas Publicas de Juventude, PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e COMPETI (Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil), estamos participando de reuniões com o Ministério Público do Trabalho e com o Ministério Público Estadual. Ainda neste mês de junho será entregue o fluxo de trabalho para que adolescentes em alta vulnerabilidade social consigam as vagas de Jovem Aprendiz e tenham a total prioridade das ações do Centro Oportunizar. Toda a dinâmica vem sendo desenvolvida pela Secretaria de Ação Comunitária com o apoio e parceria da coordenadoria.”, informou Larissa.