Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) e do Serviço Reservado (Ala C) da Polícia Militar prenderam nesta segunda-feira, um suspeito por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no bairro Candelária, em Volta Redonda.

Foram apreendidos grande quantidade de drogas: um revólver calibre 38, uma capa de colete, um saco com uma pequena quantidade de pasta base de cocaína, 11 mil ependorffs (vazios) quatro bases de rádio Baofeng, dois rádios Baofeng, uma bateria de rádio, um coldre, seis munições calibre 38 (intactas), vasta quantidade de etiquetas do tráfico e 1133 pinos de cocaína.

Os suspeitos foram levados junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.