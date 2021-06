Os agentes do 10º BPM apreenderam, depois de uma denúncia anônima no início da tarde desta segunda-feira, por volta das 13h30min, dois suspeitos, de 24 e 48 anos, de tráfico de drogas, na Travessa Carlos Pinto, no bairro Aparecida, em Valença.

A informação dava conta que os suspeitos estariam montando uma base para o tráfico de drogas. Foram apreendidos 340 sacolés de cocaína, 145 sacoles de maconha, sete munições, sete munições de revólver e dois cadernos.