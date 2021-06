Cerca de 150 homens atuaram em vários bairros da cidade; obra na Gustavo Lira foi concluída

A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) atuou neste fim de semana, dias 19 e 20, na manutenção de ruas e praças em diversos bairros do município. Cerca de 150 homens fizeram o trabalho de manutenção da cidade, com capina, roçada e retirada de entulho, com apoio de equipamentos como 10 caminhões e 4 retroescavadeiras.

Na Avenida Gustavo Lira, em parceria com o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), a SMI resolveu um problema com o afundamento de asfalto, que comprometia a fluidez no trânsito e colocava os veículos e pessoas em risco. O caso se arrastava desde o ano passado.

No local, foi detectado um abatimento no asfalto proveniente de uma obra de uma companhia distribuidora de gás. A empresa não compactou o solo corretamente e com isso o asfalto cedeu. Durante a semana, o Saae fará uma operação tapa buraco no local.

O serviço de capina e roçada foi realizado na Vila Santa Cecília, Jardim Amália II, Santa Cruz II, Mariana Torres, Estrada da Fundação Beatriz Gama. A equipe atuou ainda na entrada do Parque do Ingá, onde foi feito obras no acesso ao parque.

Nessa segunda-feira, dia 21, a SMI a previsão da SMI é de realizar roçada nos bairros Nova Primavera, Belvedere e Santa Cruz. Já os bairros Sessenta e Aterrado receberam o serviço de capina. No Santa Cruz será feito retirada de entulho e no Retiro limpeza de bueiros.