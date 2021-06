Trem atinge carro em Pinheiral

Um trem atingiu um carro, que segundo informações estava com cinco passageiros, na noite de domingo, numa passagem de nível no Centro de Pinheiral. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os agentes socorreram as vítimas, dois homens, de 28 e 39 anos, que foram levados para o Hospital São João Batista.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas. Outro ocupante do veículo preferiu não receber atendimento. Na semana passada, em menos de 24 horas, dois carros foram atingidos por trem no Centro de Barra Mansa.