A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, prossegue com o sistema de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, 22, no Parque da Cidade, no Centro. Dessa vez, a ação será direcionada às mulheres de 53 anos nascidas de julho a dezembro, gestantes e puérperas com até 45 dias após o parto. Trabalhadores de resíduos sólidos e de limpeza urbana também serão contemplados.

Para as mulheres de 53 anos o horário será dividido da seguinte maneira: De 8h às 12h serão vacinadas nascidas de julho a setembro e de 12h às 16h nascidas entre outubro e dezembro. Para ser vacinado, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação.

Já nesta segunda-feira, 21, mulheres de 53 anos nascidas até junho receberam a primeira dose do imunizante, assim como pessoas com a segunda dose agendada. Para a gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, a vacinação tem caminhado de maneira organizada. “Temos trabalhado de forma organizada para que a vacinação caminhe mais rapidamente. Vacinamos hoje as mulheres e amanhã iremos abrir para mais grupos. Nossa expectativa é vacinar o maior número de barra-mansenses no menor período de tempo”.