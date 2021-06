Homem é morto após roubar posto de combustível, em Resende

Um homem, foi assassinado na noite de segunda-feira, por volta das 20h40min, no Posto Pinheirinho, as margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Fazenda da Barra II, em Resende.

Segundo foi apurado pelos policiais militares, o homem, em companhia de um comparsa, tinha acabado de cometer um roubo e quando deixava o estabelecimento comercial foi atingido por um tiro na nuca. Ele morreu no local.

A Polícia Militar aguardou a chegada do perito que liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende.