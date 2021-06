Polícia Militar prende suspeito de furto em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento quando foram informados por funcionários de uma loja, sobre um suspeito trajando camisa cor de abóbora e calça jeans, que havia acabado de furtar um celular na loja Ortopraide, na Rua Rio Branco, no Centro de Barra Mansa.

Os agentes saíram com funcionários e passaram a procurar nas ruas o suspeito do furto do aparelho. O homem foi encontrado e quando abordado demonstrou nervosismo. Ele assumiu o furto do celular, mas disse que estava no local muito arrependido e que havia interesse em ressarcir o dono do aparelho.

Foi feito um contato com o delegado de Barra Mansa, Dr. Ronaldo Aparecido que determinou que o suspeito fosse levado à delegacia para apreciação da autoridade policial.

O suspeito do furto tem 39 anos e vai completar 40 nesta quarta-feira.