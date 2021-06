Estabelecimento foi notificado após operação

Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de fiscalização e avaliar a qualidade dos produtos oferecidos nas prateleiras dos supermercados de Barra Mansa, a Secretaria de Governo, através do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), juntamente com a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, realizou nesta terça-feira, 22, a inspeção de um supermercado ao lado da Câmara Municipal no centro da cidade. As principais irregularidades encontradas foram produtos vencidos e problemas de armazenamento.

A fiscalização nos supermercados vem acontecendo desde a semana passada, porém, durante a ação desta terça-feira foram encontradas infrações graves. O estabelecimento apresentava armazenamento irregular, má higienização da câmera fria e produtos inservíveis misturados com estoque de mercadorias que seriam vendidas, sem nenhum tipo de identificação e diferenciação, assim como produtos que não estavam refrigerados há meses. Após a inspeção, a equipe do Procon-BM autuou o estabelecimento e acionou a Vigilância Sanitária.

O gerente do Procon-BM, Felipe Goulart, falou sobre a importância da ação. “O trabalho do Procon é garantir que o consumidor seja sempre respeitado. Atuamos para que todas as previsões legais de armazenamento, validade, tudo seja cumprido pelos comerciantes, para que o consumidor possa adquirir sempre o melhor produto”.

Eduardo Campos, fiscal sanitário da Vigilância Sanitária, falou sobre o caso. “Foi interditada a câmara frigorífica para posterior reforma. Foi lavrado um auto de infração devido a produtos vencidos. Por enquanto, o local está impossibilitado de receber mercadorias que dependam da câmara frigorífica, até a reforma da mesma, dentro do prazo estipulado”, disse Eduardo, que informou que o auto de infração resulta em multa.

O prazo para a reforma da câmara frigorífica é de cinco dias. O não cumprimento resultará em sanções legais previstas pela lei, que seria multa pelo não cumprimento e interdição de todo o estabelecimento.