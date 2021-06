Suspeito com mandado de prisão é preso no distrito de Conservatória

Policiais civis da delegacia de Barra do Piraí, comandados pelo delegado Dr. Rodolfo Atala, prenderam na manhã desta terça-feira, um homem suspeito do assassinato de um jovem, no início deste ano, em Volta Redonda.

Trocas de informações entre as delegacias de Barra do Piraí e Volta Redonda culminou na prisão do homem, de 26 anos, no distrito de Conservatória, em Valença. Ele é suspeito do assassinado de Mauro Alexandre Alonso Filho, de 18 anos, no dia 4 de janeiro deste ano, na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda. Outro suspeito do envolvimento no mesmo crime havia sido preso no dia 12 de fevereiro pela polícia de Volta Redonda, no bairro São Sebastião, em Barra Mansa.

O delegado titular da Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, Dr. Rodolfo Atala, disse que o o suspeito apresenta alta periculosidade. “Esse criminoso é pessoa extremamente perigoso. Ele já possui antecedentes policiais por lesão corporal e homicídio em Barra do Piraí. Todos com emprego de arma branca. Além de antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, disse o delegado Atala.