Local estava sendo usado como ponto de venda e uso de drogas e dormitório para pessoas em situação de rua e será revitalizado

A Praça Abelino Correlo Gonçalves, no bairro Retiro, em Volta Redonda, foi alvo nesta semana de uma ação social da prefeitura. A iniciativa ocorreu após moradores reclamarem que o local estava sendo usado como ponto de venda e uso de drogas e dormitório para pessoas em situação de rua. A atividade envolveu a Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), que ofertou atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que deu início à revitalização do espaço.

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Militar deram apoio à ação que teve como objetivo recuperar o local e devolvê-lo para uso de toda a comunidade.

O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, disse que além do aumento da segurança, com a recuperação da dignidade daquelas pessoas em situação de rua, a ação teve o intuito de diminuir as chances de contágio pelo novo coronavírus.

“Atuamos em conjunto com a Smac, que ofertou às pessoas em situação de rua oportunidade para deixarem o local e viverem de forma mais digna. A partir de agora, a Guarda Municipal e a Polícia Militar irão intensificar as rondas no local e também vamos realizar ações como essa em outros lugares que julgarmos necessário”, destacou Batista.

O comandante da GMVR reforçou que essas ações, além de devolver o espaço à sociedade, buscam integrar aquelas pessoas em situação de rua novamente ao convívio social.

“Há muita reclamação de moradores e comerciantes, então o Poder Público está agindo. É importante ressaltar que quando encontramos pessoas em situação de rua, temos que ter outro olhar, o olhar também para o fator social; oportunizando a essas pessoas condições para viverem mais dignamente, com mais saúde e fora das ruas”, frisou Batista.

O trabalho na praça, na última segunda-feira, dia 21, também foi acompanhado por representante do Ministério Público e pelo vereador Sidney Dinho, membro da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que comemorou o resultado.

“Havia solicitado esta ação ao prefeito Neto, com objetivo de acolher aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade e também de promover medidas contra usuários e vendedores de drogas que ali estavam permanecendo, atrapalhando o uso da praça por moradores. Chegamos a ter um homicídio naquele local, onde uma mulher esfaqueou um homem e ele veio falecer no hospital. O nosso objetivo é a prevenção, não deixar chegar mais a esse quadro. No primeiro momento, acolher os que têm necessidade e consequentemente devolver o espaço para a sociedade poder usar como um lugar de lazer e convivência”, afirmou.

