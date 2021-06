Barra Mansa recebe 11.120 doses de vacina AstraZeneca

Imunizante será destinado para segunda dose

Nesta quarta-feira, 23, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu no Parque da Cidade, 11.120 doses da vacina AstraZeneca. O novo lote será destinado apenas para aplicação da segunda dose, com o intuito de completar a imunização daqueles que aguardam.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, falou sobre os planos para a utilização dos novos frascos. “Com as doses de AstraZeneca que chegaram hoje, nós poderemos concluir a imunização daqueles que já receberam a primeira. Agora é importante que a população fique atenta ao calendário da vacinação para não perder o dia da dose complementar”.

A vacinação continuou no município nesta quarta-feira, 23, em sistema drive-thru e na Tenda da Vacina, no Parque da Cidade. Dessa vez foram contemplados homens de 53 anos e pessoas com a segunda dose de Coronavac agendada.

O aposentado Ronaldo José Oliveira de 53 anos elogiou o sistema. “Quando cheguei aqui, recebi as orientações que deveria seguir, quase não tinha fila e fui muito bem tratado. A profissional que executou a vacina também foi muito educada, posso dizer que sai feliz e vacinado, se Deus quiser a cada dia nos aproximaremos para o fim da ploriferação dessa doença terrível”.