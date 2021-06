Jovem é detido com dinheiro na cueca em Barra Mansa

Um jovem de 26 anos foi detido na tarde desta quarta-feira, com R$ 110 que seriam provenientes do tráfico de drogas escondidos na cueca na Rua Corina dos Santos, no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, os agentes flagraram o rapaz colocando a quantia na cueca ao perceber a presença da guarnição. Nas proximidades, os policiais apreenderam 33 pinos de cocaína e 37 pedras de crack. Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)