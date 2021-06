Imunizante será utilizado para primeira e segunda dose

A prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu nesta quarta-feira, 23, 1.570 doses da vacina AstraZeneca. 850 doses do imunizante serão utilizados para completar o ciclo da vacinação e 720 para aplicação da primeira dose em pessoas com idades dos 50 a 54 anos sem comorbidades (doenças). Vale ressaltar que a aplicação da vacina é realizada mediante agendamento prévio efetuado pelas Unidades de Saúde via telefone.

De acordo com o secretário de Saúde, Everton Alvim, as equipes da Vigilância em Saúde e das Unidades de Saúde da Família têm se empenhado para dar agilidade à imunização, sobretudo, para completar o ciclo de imunização com aplicação da segunda dose, conforme chegam novas remessas. Além disso, o novo estoque possibilitou reduzir a faixa etária para administração da vacina. “Vamos continuar dando a atenção que esse momento exige e esperamos em breve imunizar toda a população”, disse.

É importante esclarecer que de acordo com a Norma Técnica, do Ministério da Saúde, os municípios não podem guardar vacinas para realizar a segunda dose. A cada remessa recebida tem a quantidade e destinação definida pela pasta.

Atenção, às pessoas que estão nesta faixa etária (50 a 54 anos) e não possuem cadastro nas Unidades de Saúde do seu bairro, devem regularizar a situação para que as equipes entrem em contato para agendamento e recebimento da vacina.