Policiais militares estavam em patrulhamento na Avenida Georgeth Barbosa Leite, no bairro Jardim Independência, em Quatis, quando tiveram a atenção voltada para quatro homens em atitude suspeita, atrás dos vestuários da quadra de grama sintética, no local conhecido como campo do terreirão. Os suspeitos, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga, não sendo possível alcança-los. Em buscas pelo local, os agentes encontraram uma sacola contendo maconha em alguns envólucros, totalizando 150 gramas.

O material apreendido vou encaminhado à delegacia de polícia de Porto Real para registro da ocorrência.