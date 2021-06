Durante 1º quadrimestre do ano 770 vagas foram ocupadas segundo CAGED

Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), o Município de Porto Real atingiu em abril a marca de quatro meses seguidos tendo saldo positivo na geração de empregos segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). “Essa marca é resultado do grande volume de empregos gerados e ocupados durante o 1º quadrimestre de 2021, sendo 189 em janeiro, 192 em fevereiro, 279 em março e 110 em abril, totalizando 770 no período”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, em relação ao mesmo período do ano passado, o município teve um aumento significativo na geração de empregos em cerca de 70%. “Nosso foco de trabalho foi em ter parcerias do poder público junto ao setor privado para a geração de empregos. Já para estreitar o caminho do trabalhador até as empresas, também fizemos a captação de currículo e auxiliamos na realização de processos seletivos”, finalizou Viviane, reforçando que a captação de currículos acontece na sede da SMDETR, ou pelo e-mail: sectrabalhoerendapmpr@gmail.com.

Secretarias preparam termos de referência visando modernização de serviços

A prefeitura municipal, através das secretarias municipais, prepara novos termos de referência para a contratação de serviços terceirizados modernos e menos onerosos aos cofres públicos. Essa medida visa elevar o padrão de excelência dos serviços e também dar sequência na geração de empregos, já no 2º quadrimestre deste ano, juntamente com os investimentos em obras de infraestrutura.