Cirurgias começarão a partir do dia 06 de julho, com uma média diária de 60 atendimentos; expectativa é realizar 600 cirurgias até o fim do próximo mês

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai retomar as cirurgias eletivas de catarata no mês de aniversário da cidade. Há mais de dois anos os atendimentos foram interrompidos na rede pública municipal e a demanda reprimida começará a ser combatida em julho. A previsão é que as cirurgias comecem efetivamente a partir do dia 06 de julho, pois a Secretaria de Saúde já licitou o serviço no último dia 10.

“Será um presente que estaremos dando para milhares de pessoas que aguardam na fila. Volta Redonda ficou muito tempo sem oferecer esse serviço e felizmente, graças ao empenho da nossa equipe, em julho vamos começar a acabar com essa demanda reprimida”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

A empresa contratada utilizará um centro cirúrgico oftalmológico móvel, em um veículo adaptado, que ficará estacionado na Ilha São João, onde vai promover os atendimentos. O serviço, no entanto, começará a ser executado na cidade um pouco antes. Entre os dias 2 e 5 de julho, acontecerão os exames pré-operatórios. A expectativa é que sejam examinadas 150 pessoas por dia. Também no dia 5, está programada a vistoria da Vigilância Sanitária no local onde serão feitos os procedimentos.

De acordo com a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, nesta primeira fase de retorno das cirurgias, a meta é realizar 600. O contrato, no entanto, prevê cerca de 4,5 mil cirurgias.

A cirurgia de catarata é um procedimento considerado simples para trocar o cristalino, embaçado pela catarata, por uma lente artificial. Em média, a intervenção dura entre 10 a 20 minutos. Segundo Conceição, havia uma demanda reprimida de quase três mil moradores na fila de espera.

“Os pacientes na fila de espera estão sendo convocados para os exames pré-operatórios que começarão no dia 02 de julho e vão até o dia 05. Essa triagem médica tem por objetivo verificar as condições clínicas do paciente, sobretudo, constatar se está apto para a cirurgia” explicou a secretária, acrescentando que nesse momento os atendimentos serão voltados apenas aos pacientes que já estavam na lista de espera da rede pública.

Conceição citou que as cirurgias dentro da unidade móvel seguirão as medidas de prevenção à Covid-19 e as normas de higiene e segurança estabelecidas pela Vigilância em Saúde.