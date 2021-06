Ao todo, 8.690 Imunizantes da AstraZeneca foram recebidos pela gestão municipal

A Prefeitura de Resende recebeu nesta quarta-feira, dia 23, mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. No total, o município recebeu 8.690 doses para a segunda aplicação, que foram recebidas em Barra Mansa por uma equipe deslocada pela Secretaria Municipal de Saúde. Dando sequência à campanha, a quarta-feira foi de Drive-thru de vacinação no município e o calendário prevê mais grupos imunizados nos próximos dias.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, todas as doses recebidas nesta quarta são da AstraZeneca e serão destinadas para a aplicação da segunda dose. Com isso, as novas doses desempenham tarefa fundamental para completar a imunização de 8.690 pessoas. Os futuros contemplados já possuem data para completar a imunização registrada no cartão de vacinação.

– Estamos reforçando cada vez mais a importância de ficar atento à data de retorno para a segunda dose da vacina. Para que a imunização esteja completa, este é um passo crucial e não pode haver evasão. Por isso, a gestão municipal reitera que é fundamental ficar alerta e também acompanhar o site e as redes sociais oficiais da Prefeitura de Resende para ficar por dentro das atualizações sobre a campanha de vacinação – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Neste momento, o município disponibiliza o cadastro para pessoas com mais de 40 anos, sem comorbidades e que residem fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família, os postos de saúde. Após realizar o cadastro, o munícipe deve aguardar o retorno da prefeitura e terá uma data de agendamento para ser vacinada. Já a população que reside em bairros que possuem cobertura dos postos de saúde deve aguardar o contato da unidade.

Os bairros que não possuem a cobertura da ESF são: Manejo; Vila Julieta; Alvorada; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro; Comercial; Jardim Tropical; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Sertãozinho; Boca do Leão; Terra Livre; Bela Vista e Nova Liberdade. Estas pessoas serão vacinadas pelo sistema drive-thru, após confirmação do cadastro e agendamento (data e horário) para comparecimento à Área de Exposições da cidade.

Campanha de vacinação continua

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Resende ganhou nova etapa importante nesta quarta-feira, dia 23. Profissionais da saúde imunizados com a primeira dose em 31/03 e pessoas com idade acima de 45 anos, de fora da cobertura dos postos de saúde, foram vacinados em sistema Drive-thru na Área de Exposições. O calendário do município continua nesta quinta-feira, dia 24, com pessoas de 47 à 49 anos, agendadas pelos postos de saúde, e na sexta-feira, dia 25, para pessoas com 45 e 46 anos, também agendadas, nos postos de saúde.