Barra Mansa ultrapassa marca de 42 mil pessoas vacinadas contra a H1N1

A meta do município é vacinar 65 mil

A Prefeitura de Barra Mansa segue imunizando os munícipes contra a Influenza (H1N1) e no momento, já ultrapassa a marca de 42 mil pessoas vacinadas, tendo como meta chegar a 65 mil. A campanha nacional de vacinação contra a gripe iniciou no dia 15 de abril e vai até 09 de julho, sendo feita em todos os postos de saúde do município e no Centro do Idoso, no bairro Ano Bom.

Os grupos que estão sendo imunizados no momento são: idosos acima de 60 anos, professores das escolas públicas e privadas, gestantes, crianças até cinco anos de idade, puérperas até 45 dias após o parto, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, pessoas com comorbidade e deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

É indispensável a apresentação de CPF, cartão do SUS e cartão de vacina. A imunização nos postos de saúde acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, enquanto no Centro do Idoso, a ação é feita de 9h às 16h, atendendo somente os idosos.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, ressaltou a importância da vacinação contra a Influenza. “Estamos vacinando agora todas as etapas juntas e a meta é chegar a 65 mil vacinados, o que da 90% de 73 mil pessoas. É muito importante se prevenir do vírus H1N1, visto que, é um vírus que causa complicações, internações e mortalidade”, concluiu. Fotos: Felipe Vieira