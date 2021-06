Objetivo é trazer para o município uma proposta similar para incentivar o empreendedorismo como ferramenta de geração de renda

A equipe da Coordenadora Municipal da Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda participou da abertura da 5ª Semana do Jovem Empreendedor de Petrópolis, no início desta semana. O objetivo foi aproveitar a experiência na cidade da região serrana do Rio de Janeiro para implantar no município um evento nos mesmos moldes, voltado para nossa realidade. Esta é uma forma do jovem que já tem seu negócio ou pretende empreender, conhecer os caminhos para ser bem sucedido.

Com o slogan “Se você pode sonhar, pode realizar”, o evento de Petrópolis iniciou com apresentação das ações estratégicas municipais e palestra “Sobre o poder e a auto responsabilidade quando se deseja empreender”, no Sesc Quitandinha. E a equipe da CoordJuv/VR aproveitou para observar a estrutura, as ações e o impacto que a feira vem causando entre os jovens, já que é conhecida como a mais importante do estado.

Para a coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, eventos como este são uma grande oportunidade para mostrar aos jovens uma ferramenta para geração de renda no Brasil, apresentando uma opção ao mercado de trabalho. “Com as altas taxas de desemprego e crise econômica atingindo o país, empreender tem sido visto como alternativa principal como fonte de renda”, afirmou.

“Segundo dados do Portal do Empreendedor, nosso país possui hoje mais de 11 milhões de microempreendedores individuais (MEIs), que vem sendo a porta de entrada para se empreender. E ter uma semana inteira que se discuta sonhos, mercado de trabalho e que incentive os jovens da nossa cidade a esse universo, contribuindo para que sejam altamente produtivos e foquem em transformar ideias e sonhos em fonte de renda é incrível”, ressaltou Larissa.

Ela acrescentou que, hoje, cada vez mais pessoas entre 18 e 26 anos vem optando por abrir seu próprio negócio, em vez de procurar empregos. De acordo com uma pesquisa da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), dois a cada três jovens pretendem se tornar empreendedores nos próximos anos. A realização pessoal é a principal motivação desses, a abrir o próprio negócio.

A Coordenadoria da Juventude vem fazendo reuniões com o Sistema S, empresários, universidades e o poder público. E a participação no evento de Petrópolis foi fundamental para levantar mais dados. “Toda experiência adquirida já está sendo usada em discussões para criação desta agenda em Volta Redonda. A ideia é fazer um evento do mesmo tipo ainda este ano por aqui”, disse Larissa Garcez. Fotos: Divulgação/Secom PMVR