Policiais militares prenderam na tarde de quarta-feira, um homem, de 27 anos, após troca de tiros com dois suspeitos na Rua 7, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Os agentes seguiam pelo local quando perceberam dois suspeitos. Com a aproximação da viatura policial, eles saíram correndo e houve perseguição. Segundo os policiais, os suspeitos dispararam contra os agentes e houve revide.

Durante a perseguição, o suspeito foi preso quando tentava pular o muro de um beco. Ele estava com uma mochila onde se encontrava o material apreendido e, na delegacia de Barra do Piraí, foi indiciado por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O outro suspeito conseguiu escapar.

Com ele foram apreendidos quatro munições calibre 9mm, duas trouxas de maconha, dois pinos de cocaína, sete pedras de crack, uma base para rádios e comunicação e três fones de ouvido, além do seu celular.