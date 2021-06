Policiais militares do GAT 1 e do serviço reservado, após informação, compareceram ao escadão do bairro Candelária, em Volta Redonda, onde observaram dois suspeitos, ambos de 21 anos, com uma sacola nas mãos, praticando tráfico de drogas. Foi feito o cerco e na abordagem os agentes apreenderam 171 pinos de cocaína, 134 trouxinhas de maconha, 6 frascos de loló, 38 pedras de crack, 4 rádios transmissores, 3 baterias de rádio transmissor, 1 Celular (Samsung), 1 Folha com anotações e R$70,00 em espécie.

Foi dada voz de prisão e os suspeitos foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência, onde foram autuados e presos em flagrante.