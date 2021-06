Prefeitura de Barra Mansa vacina mulheres de 52 anos nesta sexta-feira

Pessoas com a segunda dose agendada de AstraZeneca e Coronavac também serão atendidas

Nesta sexta-feira (25), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, dá sequência ao Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19. Dessa vez serão contempladas mulheres de 52 anos nascidas de janeiro a junho. Pessoas com a segunda dose de AstraZeneca e Coronavac agendada também serão atendidas. Com intuito de evitar aglomeração e congestionamento, o horário será dividido de 8h às 12h para nascidas de janeiro a março e de 12h às 16h de abril a junho.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, falou sobre a organização. “Dá orgulho de ver como as coisas estão funcionando perfeitamente e como estamos conseguindo caminhar com a vacinação. As pessoas saem daqui muito felizes com o tratamento recebido e isso é muito gratificante. Espero que possamos vacinar cada vez mais pessoas”, concluiu.

Nesta quinta-feira (24), foram vacinados homens de 53 anos e pessoas com a segunda dose agendada. O morador Carlos Henrique Vieira foi se vacinar e não deixou de fazer seu elogio. “Estou achando o sistema de vacinação muito organizado, está fluindo muito bem. Só tenho a agradecer e parabenizar o prefeito Rodrigo Drable” revelou.

Para receber a vacina, as pessoas precisam apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro e a carteira de vacinação da primeira dose. Fotos: Felipe Vieira